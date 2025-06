Un super attacco per le zebre. Dopo Pegollo si tenta Galligani

I movimenti più caldi del calciomercato di zona continuano tutti quanti a girare attorno al Viareggio che intanto domani mattina alle 11 al Marco Polo Sports Center presenterà ufficialmente in conferenza stampa il nuovo allenatore bianconero Walter Vangioni... e sarà anche l’occasione, dinanzi alle domande dei giornalisti presenti, per fare un punto sul mercato, sui programmi societari per la stagione 2025/2026 in Eccellenza... e magari chiarire cosa è “andato storto“ nella trattativa col GhiviBorgo per prendersi la Serie D. Lo stesso club della Media Valle del Serchio del patron Marco Remaschi, dopo aver “amoreggiato“ con la Lucchese ma anche lì senza poi concludere nulla, proprio ieri mattina ha annunciato il suo nuovo allenatore per l’11ª stagione di fila del GhiviBorgo in D: il 34enne fiorentino Corrado Ingenito (ex Porta Romana).

Il Viareggio da par suo starebbe dando un’accelerata (forse decisiva?) nella trattativa per riportare nel bianconero della sua città l’attaccante esterno Elia Galligani, classe ’92 in grado di spostare gli equilibri in Eccellenza. Avendo già preso Pegollo, l’aggiunta di Galligani (che non ha rinnovato col Siena in D andando a scadenza di contratto) sarebbe tanta roba! Le zebre poi sono attive per difesa e centrocampo. Tra i pali sfuma il ritorno di Cipriani, che ha firmato col Mezzolara. Intanto il Real Forte Querceta ha messo gli occhi sul baby goleador viareggino Giuseppe Lembo, 2006 reduce dall’ottima annata con il Romagnano in Prima categoria.