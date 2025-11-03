Un tempo a testa a Vado. E il Casumaro non arretra

Valsetta Lagaro

0

Casumaro

0

VALSETTA LAGARO: Crocco, Magagni (17’ st Simonazzi), Martini (24’ st Badiani), Vitali, Atzeni, Gabrielli, Innocenti, Cipriano, Adeyemi (41’ st Aboutaoufik), Pierucci (11’ st Romeo), Natale (11’ st Baietti). All.: Cati.

CASUMARO: Saccenti, Pansini, Bellodi, Benini (40’ pt Vinci), Farina, Lodi, Barbieri, Catozzo, Daniel, Chinappi (16’ st Govoni), Guernelli (26’ st Pressato). All.: Marani.

Arbitro: Visentini di Finale Emilia.

Note: ammoniti Simonazzi (V), Bellodi (C), Lodi (C).

Finisce 0-0 tra Valsetta Lagaro e Casumaro, ma lo spettacolo non è mancato in una partita intensa e combattuta fino all’ultimo. I ragazzi di Rambaldi mostrano solidità e personalità, riuscendo a contenere bene la spinta dei padroni di casa. L’avvio è vivace: al 2’ Chinappi sfiora il vantaggio ospite, ma Crocco blocca a terra. Il Valsetta risponde con qualche mischia e un colpo di testa di Gabrielli respinto dalla difesa, protestando poi per un tocco di mano in area non sanzionato. Nella prima metà di gara i bolognesi tengono maggiormente il possesso, ma il Casumaro resta ordinato e chiude ogni spazio. Al 24’ Vitali spreca un’ottima occasione calciando alto da pochi passi, mentre Saccenti salva il risultato con una parata super su Vitali al 29’. L’ultimo brivido del primo tempo è ancora di marca locale, ma la difesa centese si conferma impeccabile. Dopo l’intervallo cambia il copione: il Casumaro alza il ritmo e conquista campo, rendendosi pericoloso con Catozzo, autore di diverse incursioni sulla sinistra. All’11’ l’esterno serve Chinappi, che in scivolata manca di un soffio l’impatto decisivo. Crocco si supera al 20’ su una conclusione velenosa di Govoni, poi ancora Catozzo crossa al centro ma il numero 11 non riesce a colpire di testa. La chance più nitida capita al 29’ quando Pressato, servito da Govoni, fallisce incredibilmente da distanza ravvicinata. Nel finale il Casumaro rischia su un errore difensivo, ma Saccenti salva in uscita su Aboutaoufik. L’ultimo sussulto è una punizione di Romeo dai 30 metri deviata in corner dal portiere locale. Si chiude così una gara equilibrata e ben giocata da entrambe, con un tempo a testa.