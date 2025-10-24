Arezzo, 24 ottobre 2025 – Si terrà domani, sabato 25 ottobre 2025, alle ore 17.30, nella suggestiva cornice di Palazzo del Podestà, la presentazione del volume “Da Adriano a Zahavi. Bidoni e meteore della Serie A”, curato da Alessio Dimartino. Un appuntamento dedicato agli appassionati di calcio e di storie curiose, che promette un “viaggio ironico e pungente tra i flop più clamorosi della storia del calcio italiano”. Ad aprire l’incontro sarà il saluto istituzionale del Sindaco Silvia Chiassai Martini, seguito dagli interventi dello scrittore Gianni Sereni – autore, tra l’altro, del romanzo “La rovescio in provincia” e di uno dei capitoli del volume – e dello speaker radiofonico Gianni Vieri.

Il libro, come si legge nelle sue pagine, accompagna il lettore “dall’Adriano romano, imperatore in pensione, all’Eran Zahavi palermitano, fantasista poco fantasioso, passando per De la Peña e Mendieta, faraonici quanto scriteriati acquisti della Lazio di Cragnotti, per Kutuzov, che forse faceva meglio a tenere la pesante imbottitura da portiere di hockey su ghiaccio, fino ad arrivare a Hakan Sukur, più temibile come commentatore politico che vestito da attaccante in area di rigore”. Un “sarcastico abbecedario” di calciatori transitati nella nostra Serie A con la fugacità di una meteora o con la scomoda staticità di un bidone, “alle volte persino con entrambe le qualità”. L’iniziativa, a ingresso libero, offrirà al pubblico un’occasione per riscoprire il calcio da un punto di vista inedito e leggero, tra ironia e memoria sportiva, attraversando gli errori di mercato e le meteore che, pur senza lasciare grandi segni in campo, sono entrate di diritto nel racconto e nell’immaginario collettivo del nostro calcio.