Una carta in più per mister Venturi. Il Prato può contare su D’Orsi

Per il match di domani (calcio d’avvio alle 15) contro il Follonica Gavorrano, Simone Venturi avrà una freccia in più al proprio arco. Già, perché ieri il Prato ha ufficializzato l’arrivo di Francesco D’Orsi. Si tratta di un ritorno, dato che il classe ‘97 ha già indossato la casacca biancazzurra per i primi sei mesi della stagione 2021/22, totalizzando 17 presenze, per poi passare al Ravenna. Ravenna con il quale ha disputato 100 partite, divise in due esperienze. Nella scorsa annata, l’esterno di sinistra (in grado di ricoprire più ruoli a centrocampo, anche se ultimamente è stato schierato prettamente da terzino) ha contribuito alla vittoria dei playoff di Serie D e della Coppa Italia da parte dei giallorossi.

Con il salto di categoria, D’Orsi non rientrava più nei piani della società romagnola. Da qui la rescissione del contratto e la firma con i lanieri. Il calciatore cresciuto nel settore giovanile della Ternana si è immediatamente messo a disposizione di mister Venturi, che potrà quindi convocarlo per la sfida contro il Follonica Gavorrano, valida per la quinta giornata del girone E di Serie D. Un appuntamento, quello in programma sul terreno di gioco dello stadio Lungobisenzio, che Risaliti e compagni non possono assolutamente permettersi di fallire, alla luce delle tre sconfitte già rimediate finora in campionato. Di fronte un avversario, quello allenato da Francesco "Ciccio" Baiano (ossia colui che ha sostituito Venturi sulla panchina dell’Aglianese una volta conclusa l’annata 2021/22), che ha 7 punti in classifica, frutto delle due vittorie contro Cannara e Poggibonsi con cui ha iniziato il torneo, alle quali hanno fatto seguito un pareggio e una sconfitta rispettivamente contro Vivi Altotevere Sansepolcro e Terranuova Traiana.

Il modulo principale utilizzato da Baiano è stato il 3-5-2, con la certezza Pacini fra i pali. Davanti a lui il pacchetto arretrato sarà composto da Fremura, Crasta e l’ex Matteucci. A centrocampo spicca la presenza di un altro ex come Remedi, che è stato anche capitano dei lanieri. Nel turno infrasettimanale il classe ‘91 ha cominciato dalla panchina, ma è lecito pensare di vederlo dal 1’ contro la sua vecchia squadra. Accanto a lui e a capitan Bianchi, potrebbe toccare a Mignani. Per ricoprire il ruolo di esterni a tutta fascia, i favoriti sono Proietti e Rovere, con Arrighi possibile alternativa a quest’ultimo. Infine, in avanti Giordani non si tocca (già tre gol per lui), mentre al suo fianco è ballottaggio fra Maltoni e Mutton.

Francesco Bocchini