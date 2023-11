Una Coppa amarissima. Il Grifone è eliminato

Incredibile. Un Grosseto inedito, completamente rivoluzionato da mister Bonuccelli dopo le ultime deludenti prestazioni, viene eliminato dalla Coppa, davanti a pochi intimi, dall’Ardea che vince per 3-2. L’inizio di gara è una doccia gelata per il Grifone. Dopo solo cinque minuti, infatti, gli ospiti, a sorpresa, passano in vantaggio. Cross da sinistra del vivace Sbordone e Moreso di testa insacca. Immediata la reazione dei padroni di casa che con Guadalupo colpiscono la traversa; poi è Giustarini che,dopo un errore, si riscatta portando in parità le sorti della gara, raccogliendo un suggerimento di Carannante, con un preciso rasoterra. E’ il Grosseto che fa la partita con i romani che si limitano a difendere il risultato di pareggio con la speranza di arrivare ai calci di rigore. Intanto comincia a piovere sullo "Zecchini". Biancorossi vicini al raddoppio in diverse occasioni, ma la mira è sbagliata: avversari solo sulla difensiva.Al 39’ Giustarini fallisce una ghiotta occasione a tu per tu con il portiere ed un minuto dopo Bensaja su calcio d’angolo colpisce la traversa. In avvio di ripresa solito cpione: Grosseto padrone del campo, ma poco produttivo, e Ardea che si difende con alcune ripartenze. Al 7’ Rinaldini manda la sfera sul palo: l’azione, poi, sfuma. Dopo cinque minuti è ancora Rinaldini a colpire il palo. A sorpresa, però, l’Ardea torna in vantaggio con Limongelli, da poco entrato che conclude una rapida ripartenza: i biancorossi stanno a guardare ancora una volta. Al 29’ è Marzierli che spreca un’altra occasione che ha dell’incredibile. Al 38’ viene espulso Riccobono ed il Grosseto rimane in dieci. A 42’ Vianni trasforma un calcio di rigore e al ’49 Marzierli fissa il risultato sul 3-2. Prossimo avversario dei biancorossi, nei sedicesimi di finale. GROSSETO: Raffaelli; Carannante, Bruni (11’ st Schiaroli), Giuliani;, Moscatelli (37’ st Mandolfo), Picchi, Bensaja (17’ st Sabelli), Gianassi; Rinaldini (17’ st Riccobono), Giustarini (27’ st Marzierli), Guadalupo. All. Bonuccelli. ARDEA: Fraraccio, Moresco, Costa (1’ st Miola), Sbordone, Pagliuso, Negro, Barba (45’ st Bonfigli), Antinoro (35’ st Vianni), Mauro (15’ st Limongelli), De Martino, Carbone. All. Boccolini Arbitro: Zangara di Catanzaro Reti: al 5’ pt Moreso (A), all’11’ Giustarini (G), al 22’ st Limongelli (A), 42’ st Vianni (A) su rigore, 49’st Marzierli (G).

Note. Espulso: Riccobono (G). Ammoniti: De Martino (A), Schiaroli (G). Angoli: 8-0 per il Grosseto. Recupero 1’ e 5’.

Paolo Pighini