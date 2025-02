Una Corona di gioia per il Pontedera: "Bene il gol, felice di sentire la fiducia"

La riconferma, contro il Pineto, della formazione che nel turno precedente aveva sbaragliato Arezzo alla fine si è rivelata una scelta azzeccata da parte di Leonardo Menichini. Non solo perché il Pontedera ha vinto (3-2) ma perché tra i marcatori c’è anche Giacomo Corona, che il lunedì precedente era stato chiamato in causa vista l’assenza per squalifica di Italeng. Nel dopo-partita l’attaccante figlio d’arte (il babbo è l’ex bomber Giorgio Corona, ndr) ha commentato così il match: "E’ stata una partita difficile, però siamo stati bravi a rimanere concentrati sul campo e a ribaltare già nel primo tempo lo svantaggio iniziale. Certo, avremmo anche potuto e dovuto chiuderla, ma va bene lo stesso. Meritiamo questa vittoria perché abbiamo sofferto e lottato, e questi tre punti sono importanti. Adesso bisogna dare continuità a quello che stiamo facendo, e per questo dobbiamo lavorare settimana per settimana per dare il meglio di noi. Poi sarà il campo a parlare". Contro il Pineto il centravanti granata ha siglato la rete del sorpasso (2-1), la sua quarta in stagione: "Il mio gol è arrivato al termine di una bella azione. Pablo (Vitali, ndr) mi ha visto in area e d’intelligenza ha messo la palla dietro. E’ stato bravo lui. Sono contento della fiducia che mi ha dato il mister, cosa che fa anche con i miei compagni, e io cerco di dimostrare il meglio sia in allenamento che in partita. La classifica? Sì ora la guardo e devo dire che va un po’ meglio". L’altro calciatore chiamato a commentare la terza vittoria nelle ultime quattro partite è invece un difensore, Andrea Moretti, uno dei nuovi arrivati e subito entrato nel tabellino dei marcatori ad Arezzo: "Due vittorie di fila ci servivano, perché ci danno fiducia e morale. Dopo aver subito il gol all’inizio abbiamo avuto una reazione di carattere segnando due reti in pochi minuti. Abbiamo portato a casa una vittoria fondamentale". "Questo campionato è molto equilibrato – ha concluso l’ex Triestina – ma se andiamo in campo con la fame e la determinazione con cui abbiamo ribaltato il punteggio, possiamo battagliarcela con tutti. Siamo un gruppo unito e io mi trovo bene con i compagni, siamo una squadra che sta crescendo e che può fare ancora di più, però bisogna continuare perché domenica a Campobasso ci attende un’altra gara difficile". E stavolta Menichini dovrà per forza cambiare formazione, visto che non avrà a disposizione né Martinelli, né Vitali, entrambi squalificati. Intanto è stato rescisso il contratto con il centrocampista classe 2004 Federico Marrone, mai utilizzato quest’anno.

Stefano Lemmi