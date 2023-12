Una domenica da dimenticare. Geotermica, incredibile harakiri

GEOTERMICA

2

PRO LIVORNO

3

GEOTERMICA: Bettarini, Bani (28’ pt Burini), Romeo, Misseri, Cacciò (41’ st Prunetti), Spagnoli, Falchini, Landi, Pellegrini, Mecacci (23’ st Gadiaga), Zoncu (40’ st Dussol). All. Niccolai.

PRO LIVORNO: Serafini, Solimano, Lucarelli, Marcon, Cavalli, Lischi, Montagnani (13’ st Putrignano), Montecalvo (40’ st Fornaciari), Cutroneo, Signorini, Maffei (23’ st Lucchesi). All. Bandinelli.

Arbitro: Raciti di Siena.

Marcatori: al 49’pt aut. Marcon, 15’st Romeo, 37’st Zoncu, 47’ st Cutroneo su rigore, 49’st Cutroneo.

Note:al 38’ st espulso Signorini.

LARDERELLO – La Geotermica nei minuti di recupero getta al vento non solo una potenziale vittoria ma addirittura subisce una scottante sconfitta da una ProLivorno che ha anche giocato gli ultimi dieci minuti in inferiorità numerica. Il rammarico a fine partita per la squadra boracifera e per i suoi sostenitori è forte e un risultato del genere sarà difficile d dimenticare. La partita nel corso del primo tempo non offre chiare occasioni da gol per entrambe le squadre in campo, ma nel finale, al 47’, una in tempestosa uscita di Bettarini su Cutroneo lanciato a rete, provoca il conseguente calcio di rigore che Marcon trasforma. In avvio di ripresa la Pro Livorno con insistenza cerca ma non trova il colpo del ko per aggiudicarsi definitivamente l’incontro. Anzi al 15’ sono i locali che con Romeo a pareggiare il conto con un gran tiro da fuori area, imparabile, che si insacca all’incrocio dei pali. La Geotermica insiste e al 37’ si porta in vantaggio con Zoncu che riesce a risolvere un batti e ribatti in area ospite. Sembra fatta per la squadra di mister Niccolai, anche perché la compagine livornese rimane in dieci per l’espulsione di Signorini. In pieno recupero, al 47’ altra uscita di Bettarini su un attaccante ospite provoca il secondo rigore che Cutroneo trasforma. Il pareggio sembra acquisito ma la beffa per la Geotermica arriva al 49’, quando si fa infilare da una veloce ripartenza che Cutroneo concretizza al meglio realizzando per la Pro Livorno il gol vittoria.

P.M.