Una domenica sciagurata. Camaiore sbatte sui legni

SERAVEZZA – Domenica sciagurata, sì, per il Camaiore (che sbatte ben cinque volte sui legni del “Buon Riposo“ e sulle parate dell’ex Rizzato)... ma pure da autocritica per come si è fatto gol da solo due volte (giornata tremebonda per il difensore Velani, colpevole in entrambe le reti subite) e per non aver saputo approfittare della superiorità numerica per più di un’ora, palesando la carenza di giocatori in grado di saltare l’uomo... tant’è che le tante occasioni capitate sono arrivate tutte con tiri da fuori o da appena dentro l’area.

Il Ponte ha fatto la sua partita, difendendo strenuamente il raccolto, con le unghie e coi denti, confermandosi complesso che si esalta contro le big del campionato e che continua a collezionare “scalpi“ illustri grazie al suo atteggiamento da squadra che ti riparte e ti fa male in contropiede con le sue armi. Il migliore in campo è stato Giannini, giocatore totale che da mezzala a tutto campo ha catturato ogni seconda palla ed è stato decisivo nell’economia del gioco ospite. In più, oltre agli interventi top di Rizzato, molto bene a guida dell’arroccatissima difesa anche Chelini (ex Viareggio) e poi notevole l’impatto di Nardi quando è subentrato là davanti.

Il Camaiore inizialmente riparte dalle certezze del suo schema a rombo... anche se stavolta Pietro Cristiani (che finiva ieri il suo mese di squalifica) propone dal primo minuto Imbrenda in attacco, preferendolo a Kthella (inizialmente in panchina insieme a D’Alessandro). La sfida la sblocca Sali con bel diagonale dopo errato disimpegno di Velani. Gianotti per ingenuo doppio giallo ravvicinato lascia presto i suoi in 10. I bluamaranto ritrovano fiducia ma sbattono sulle traverse con Imbrenda al 30’ e Geraci al 35’. Rizzato mette le mani anche sul tentativo di Amico in pallonetto al 40’. Poi Zocco con rasoiata sfiora il raddoppio a fine primo round. Nella ripresa Imbrenda pareggia in mischia da corner. Poi ecco altre due traverse con Kthella e Geraci (di nuovo decisiva la deviazione di Rizzato). Poi Velani abbocca su Nardi in area e dal dischetto arriva il nuovo vantaggio pistoiese. Nel finale D’Alessandro spreca di testa, dall’altra parte Barsottini nega il 3-1 a Granucci e infine, al 95’, Rizzato ed il palo respingono la punizione di Biagini.

Simone Ferro