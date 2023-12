Una festa per unirsi di più

Si potrebbe raccontare di quando i giocatori, divisi in due squadre, capitanate una da Toscano e l’altra da Artico, dovevano sfilarsi il maglione aggrovigliandosi in una procedura complicatissima, o di quando tutti insieme si sono messi a cantare con intonazioni rivedibili. Si potrebbe farlo e dunque eccoci qui a dirlo, ma il nocciolo della questione è un altro: il clima. Quello che si respirava mercoledì sera nei locali di Cesena Fiera per la ‘Notte Bianconera’ organizzata dal Coordinamento Club dei tifosi: è quello che racconta lo spirito di una squadra. Veterani, nuove leve e staff tecnico che non badano all’etichetta o alla presenza di circostanza, ma che se la godono, con Adamo e De Rose piuttosto che Silvestri, che buttano benzina sul fuoco dell’entusiasmo del gruppo, coinvolgendo i tifosi e mostrando che con questo gruppo, si va oltre il fare il possibile in campo. Qui si rema tutti, forte, dalla stessa parte. E per chi vuole vincere il campionato non è di poco conto.

Il programma della serata presentata da Daniele Magnani è stato vario e divertente per tutti i circa 400 ospiti presenti. In ogni tavolo allestito erano presenti in mezzo ai tifosi un paio di giocatori che hanno avuto modo di banchettare e di chiacchierare coi loro sostenitori, tra uno sketch e l’altro. Erano presenti e sono stati premiati anche il sindaco Lattuca e l’assessore allo sport Castorri, così come un riconoscimento è stato consegnato a Roberto Checchia, storica guida del Centro Coordinamento e ora responsabile dei rapporti coi tifosi della società. Checchia, per non farsi mancare niente, si è pure divertito in cucina mettendo il suo tocco nella cena curata da Summertrade. A fine serata si è svolta la tradizionale lotteria che ha messo in palio svariati premi ovviamente in salsa bianconera. Niente torta, però. Per quella si aspetta la prossima festa. Magari tra una manciata di mesi.

Luca Ravaglia