Una gagliarda Pianese coglie un punto pesante a Pesaro: 0-0

Pesaro, 20 settembre 2025 – Un punto su un campo complicato contro una squadra molto ben attrezzata: è questo il bottino che la Pianese si porta via da Pesaro nella sfida contro la Vis. Le zebrette partono in modo ordinato, difendendosi con attenzione e riuscendo a limitare gli uomini di qualità dei biancorossi.

Nel finale, l’arbitro, richiamato all’FVS, concede un rigore ai padroni di casa, ma Nicastro spreca la chance più ghiotta della partita sbagliando dal dischetto. In una gara infinita, con ben 18’ di recupero nel secondo tempo, anche Peli ha sul piede il pallone dello 0-1, ma Pozzi si supera e salva tutto. Andando con ordine: al 13’ Coccia sfonda sulla sinistra e mette un bel traversone rasoterra, ma il tiro di Proietto è respinto. Al 33’ arriva la chance più grande del primo tempo: Masetti svetta bene di testa, ma Stabile riesce a intercettare sulla linea col petto. Al 36’ è provvidenziale l’intervento di Amey che, sulla rovesciata di Nicastro, salva il risultato con la gamba. La Pianese torna a tirare nello specchio all’11’ della ripresa con Coccia che, al termine di una bella percussione, calcia angolato: Pozzi si supera. Al 33’ Proietto si conquista un calcio di punizione dal limite dell’area e si incarica della battuta, ma il suo tiro si infrange sulla barriera. Nuova occasione per le zebrette all’84’ con uno schema su punizione: Coccia tocca per Bellini che calcia di potenza, ma la sfera termina di poco sopra la traversa. L’episodio chiave del match arriva all’89’: Paganini va giù dopo un contatto con Peli. L’arbitro lascia correre, ma Stellone chiede l’intervento dell’FVS. Dopo il check, il signor Gandino assegna il penalty, che però Nicastro sbaglia. Dopo l’errore dal dischetto si continua a giocare e al 103’ è Peli che si trova nei piedi il pallone della vittoria ma l’estremo difensore avversario fa un autentico miracolo e nega la prima rete stagionale all’attaccante bianconero. Al 108’, dopo un maxi recupero da 18 giri di orologio, termina la sfida.

VIS PESARO (3-4-2-1) Pozzi; Ceccacci, Tonucci (23’st Di Renzo), Zoia (48’st Bove); Tavernaro (14’st Jallow), Paganini, Pucciarelli, Vezzoni; Di Paola; Stabile (23’ st Ferrari), Nicastro. Panchina: Guarnone, Fratti, Nina, Primasso, Forte, Berengo, Beghetto, Bocs, Mariani, Ascione, Ventre. Allenatore Stellone.

PIANESE (3-5-2) Filippis; Ercolani, Masetti, Amey (26’st Gorelli); Sussi, Tirelli (41’st Chesti), Proietto, Balde (41’st Simeoni), Coccia; Ongaro (26’st Peli), Fabrizi (1’st Bellini). Panchin a: Bertini T., Porciatti, Bertini M., Jasharovski, Xhani, Martey. Allenatore Birindelli.

Arbitro: Gandino di Alessandria (Scardovi – Di Curzio).

Note: recuperi: 5 e 8. Ammoniti: Proietto, Balde, Di Paola, Ercolani.