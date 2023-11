Una gara sentita, in trasferta. Carica Castelfidardo: l’entusiasmo dei tifosi

‘’Per la maglia, per la città. Tutti in Osimo’’. Gli ultras fidardensi scrivono così sui social caricando l’ambiente biancoverde in vista di un derby tra Osimana e Castelfidardo sentito da entrambe le parti e che si giocherà domani al Diana di Osimo con fischio d’inizio alle 14.30. ‘"Prepariamoci, si avvicina il derby, vietato mancare", fanno sapere dalla società. Sarà la terza volta in questa stagione che le due squadre si sfidano dopo il doppio impegno negli ottavi di Coppa Italia che ha visto una vittoria per parte (1-0 per il Castelfidardo all’andata e 3-1 per l’Osimana al Diana) con la qualificazione dei giallorossi osimani ai quarti. Acqua passata. Ora testa al campionato di Eccellenza che vede i fidardensi (decimi con 11 punti) avanti di una posizione e di tre punti in classifica rispetto ai "senzatesta" e con una partita pure da recuperare (a proposito la sfida casalinga contro l’Urbino rinviata domenica per il forte vento e valevole per la nona giornata verrà recuperata mercoledì 22, alle 14.30, al Mancini di Castelfidardo). Sale la febbre per il derby ed è iniziata anche la prevendita dei biglietti. La società fidardense ha comunicato che è attiva da mercoledì per la tifoseria biancoverde. Sarà possibile acquistare i tagliandi fino a oggi con orario 14.30-17.30 al bar biglietteria del settore ospiti dello stadio Mancini di Castelfidardo.