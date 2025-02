Una grande partita ma resta all’ultimo posto. La Fezzanese tiene testa al Fulgens Foligno

Fezzanese 0 Fulgens Foligno 0

FEZZANESE: Pucci, Masi, Bechini, Nicolini (83’ Scieuzo), D’Alessandro, Salvetti, Campana (90’ Loffredo), Benassi (56’ Bruccini), Beccarelli, Ngom (60’ Mariotti), Lunghi (90’ Remedi). A disp. Calò, Martera, Antezza, Fiori L. All. Gatti.

FULGENS FOLINO: Tognetti, Santarelli, Grassi (83’ Mancini), Grea, Mattia, Schiaroli, Di Cato (66’ Pupo Posada), Panaioli, Tomassini, Settimi (83’ Ferrara), Calderini. A disp. Bulgarelli, Cesaretti, Zichella, Nuti G., Porzi, Nuti F. All. Manni.

Arbitro: Gargano di Bologna (assistenti Testai’ di Catania e Santoro di Taranto).

SERAVEZZA - Sfiora il successo la Fezzanese, al quinto risultato utile consecutivo, con la seconda forza del girone E di serie D il Fulgens Foligno nella venticinquesima giornata. La gara di Seravezza si chiude sullo 0-0 e risulta molto combattuta ed equilibrata lasciando aperte molte recriminazioni da parte dei fezzanoti, sempre privi dell’infortunato ex professionista Cesarini e di Cantatore squalificato, in quanto non riescono a concretizzare una clamorosa palla gol con Lunghi e lamentano la possibile concessione di un rigore. Resta la grande prestazione della compagine del presidente Arnaldo Stradini contro la vicecapolista alla quale concede veramente poco. Verdi che restano all’ultimo posto sempre a sei punti da Flaminia e Sporting Trestina con le quali nelle prossime due giornate giocherà due decisivi scontri diretti per la salvezza.

Al 6’ gran tiro dalla distanza di Mattia che sibila a lato. Al 16’ splendida palla smarcante di Nicolini per Lunghi che, solo davanti al portiere, calcia a botta sicura ma Tognetti è bravissimo a respingere. Al 26’ bel cross da sinistra di Beccarelli per Lunghi che in acrobazia, da sotto misura, mette a lato. Al 34’ Di Cato, da buona posizione, colpisce male la palla su punizione di Calderini. Al 46’ Settimi dal limite calcia di poco a lato. Al 59’ bruttissima fallo a metà campo di Santarelli su Ngom che in conseguenza di quell’intervento dovrà uscire per infortunio. Ci poteva stare l’espulsione diretta ma l’arbitro lo ammonisce soltanto. Al 66’ l’altro subentrato Mariotti, da due passi, manca l’impatto con la palla su bel cross di D’Alessandro. All’82’ pericoloso cross di Calderini che nessun compagno riesce a sfruttare con la palla che esce dopo aver attraversato l’area di rigore. Al 91’ proteste della Fezzanese in quanto Grea sfiora l’autorete deviando forse con un braccio in area un cross di Mariotti, ma la terna non interviene.

Paolo Gaeta