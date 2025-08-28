Una partenza in salita. Zebre, derby in trasferta. Anche le altre fuori casa

I calendari di Eccellenza, Promozione e Juniores regionali sono stati svelati ieri in Toscana (e potete visualizzarli col telefonino inquadrando il QrCode qui a fianco)... mentre per quelli di Prima e Seconda categoria e il resto dei giovanili bisognerà attendere la prossima settimana.

In Eccellenza si affronteranno per la terza volta di fila Castelnuovo e Viareggio che dopo le due sfide di Coppa si troveranno contro pure nella 1ª di campionato domenica 14 settembre (ritorno il 4 gennaio), quando il Real Forte Querceta esordirà in trasferta a Sesto Fiorentino. Le zebre poi, come richiesto, riposano alla 2ª (che al ritorno sarà infrasettimanale mercoledì 7 gennaio) così da debuttare allo stadio dei Pini (che verrà inaugurato mercoledì 24 settembre) domenica 28 settembre contro l’ambiziosa matricola grossetana Belvedere. Alla 4ª giornata del 5 ottobre spicca Real FQ-Lucchese. I bianconerazzurri avranno una prima metà d’ottobre di fuoco dato che il 12 nella 5ª avranno poi la Massese (il ritorno di questo turno sarà infrasettimanale, mercoledì 21 gennaio 2026). L’attesissimo Viareggio-Lucchese è invece calendarizzato alla 6ª nel turno infrasettimanale di mercoledì 15 ottobre: ritorno il 25 gennaio a Lucca. La 7ª giornata del 19 ottobre è un’altra di fuoco con in contemporanea Massese-Viareggio e Lucchese-Castelnuovo. Altro infrasettimanale alla 9ª giornata, mercoledì 29 ottobre. Il Real riposa alla terzultima. Mentre il derby versiliese Real FQ-Viareggio è all’ultimo turno: andata il 21 dicembre, ritorno il 26 aprile.

In Promozione inizia fuori il Pietrasanta (a Borgo San Lorenzo, nel Mugello) e in casa il Forte dei Marmi (col Montelupo) domenica 14 settembre. Il derbyssimo sarà alla 7ª giornata: andata il 26 ottobre, ritorno il 15 febbraio. Chiusura (21 dicembre e 26 aprile) con Cubino-Forte e con Pietrasanta-Firenze Ovest.