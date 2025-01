Una partita che darà spettacolo tra formazioni in grande forma

CHIESANUOVASul sintetico di Villa San Filippo, lì dove ha giocato tante partite interne, il Chiesanuova oggi affronta una delle maggiori "trappole" che le restano. Alle 15 i biancorossi fanno visita alla Sangiustese VP, un impegno arduo per la vice-capolista perché i locali sono quarti e anche loro attraversano un ottimo momento di forma. Otto i punti che separano le contendenti, entrambe capaci di fare tre vittorie su tre nel girone di ritorno, con i padroni di casa che - curiosamente - non hanno mai pareggiato tra le mura amiche. Collettivi che si conoscono bene visto che oggi sarà quarto confronto stagionale, dopo i due di Coppa Italia terminati in parità (i rigori hanno qualificato il Chiesanuova) e il 2-0 d’andata a firma Sopranzetti e Mongiello. L’allenatore Mobili descrive così la sfida: "Una partita complicata perché la Sangiustese è formazione che sa giocare a calcio come tipico delle compagini allenate da Giandomenico, hanno attaccanti brevilinei e pericolosi e soprattutto la becchiamo in un gran momento".

Considerate le loro caratteristiche agirete di rimessa?"No, sarebbe un errore e poi abbiamo le qualità per far male con i nostri atleti. Mi piacerebbe ripetere il primo tempo di domenica con il Matelica ed importante sarà la velocità di pensiero in campo".

Senza Monaco squalificato (la società ha pubblicato sui social un video della sua rovesciata di domenica paragonandola a quella di Del Piero per Trezeguet in un Milan-Juve) andrà con il veterano Tacconi centrale di difesa?"È una soluzione, ma ne ho anche altre spostando ad esempio Tempestilli. Siamo un gruppo proprio perché possiamo risolvere situazioni di questo tipo".

Andrea Scoppa