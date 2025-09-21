Una partita chiave. Maceratese, servono punti. Non ci sono alternative

C’è da muovere la classifica, non ci sono alternative per la Maceratese che dopo due giornate di campionato è ancora ferma a zero punti. Ed ecco che è molto alto il peso del match di oggi all’Helvia Recina - Pino Brizi quando alle 15 sarà di scena il Fossombrone allenato da Giuliodori che finora ha raccolto due pareggi contro Chieti e UniPomezia. L’allenatore Matteo Possanzini potrà contare su Matteo Gagliardi, l’esterno proveniente dall’Ascoli che oggi potrebbe debuttare in maglia biancorossa, ma visto il sacrificio fatto dalla dirigenza e il pedigree del giocatore è facile pensare che faccia parte dell’undici titolare. A chi farà posto? È difficile avanzare ipotesi considerando le molteplici soluzioni offerte dalla rosa, c’è anche da dire che alcuni biancorossi non sono al top della condizione e solo stamattina si scioglieranno alcuni dubbi. La sensazione è che Osorio possa essere il terminale offensivo considerando che è il giocatore con il feeling migliore con il gol, ma è altrettanto innegabile che si attende un contributo sotto rete da Neglia, Marras e dallo stesso Gagliardi. Sette giorni fa a Ostia la squadra si è fatta apprezzare sul piano del gioco e della manovra, ha costruito le occasioni, segnato una rete, ma una leggerezza ha determinato la sconfitta.

In difesa dovrebbero esserci delle novità per il probabile forfait di Lucero a causa di un infortunio, in pole position per prenderne il posto c’è Mastrippolito. Ma al di là degli interpreti servirà una Maceratese più attenta in fase difensiva perché finora certi svarioni sono stati pagati a caro prezzo.

Quella di oggi è una gara complicata perché le formazioni di Giuliodori sanno difendersi bene e poi si fanno valere sulle ripartenze. Il calendario propone poi anche il turno infrasettimanale: mercoledì la Maceratese sarà di scena a Sora domenica prossima ci sarà la Sammaurese all’Helvia Recina - Pino Brizi. Ed ecco che la gara di oggi riveste un’enorme importanza sul piano del morale, infatti un risultato positivo darebbe ai giocatori lo sprint necessario per affrontare i prossimi impegni con un altro spirito.