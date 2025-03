Una poltrona per due, Arcore prova la fuga

La coppia, appena ricomposta, rischia già di scoppiare. La coabitazione forzata è quella tra Leoni Arcore e Agrate Rondeau Cafè, al momento padrone del campionato Uisp 2024-2025 - Fase 1 - Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“. Nel turno numero 17, infatti, l’Agrate Rondeau Cafè, vittorioso per 1 a 4 sull’Olimpic Trezzanese, ha raggiunto in classifica la Leoni Arcore, bloccata sull’1 a 1 dai campioni in carica del Gost Standard Bergamo. Le due squadre sono così comproprietarie della vetta della classifica a quota 38. Ma la formazione arcorese progetta già una vita da capolista solitaria. Soprattutto perché nella 18sima giornata, in calendario in questo fine settimana, il turno di riposo terrà fermo l’Agrate Rondeau Cafè. Un tacito invito alla fuga per la Leoni, che domani ad Arcore (ore 12.30, Centro Sportivo comunale) sarà in campo per sfidare l’Atletico Area Carugate. Il turno verrà inaugurato questa sera alle 21.30 alla Leon Arena dalla sfida tra Leon e Olimpic Trezzanese. Prima di tutti gli incontri del turno precedente, è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Giovanni Sormani. Sormani, 42 anni, vittima delle conseguenze di un incidente stradale avvenuto nel 2021, era di Vedano. Aveva giocato coi Gentlemen Monza per oltre 15 anni.

G.G.