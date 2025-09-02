Una prima da dimenticare. Buratti: "Commessi errori gravi. Il Trodica volterà subito pagina»

"Tolentino si è dimostrato di essere da Eccellenza a differenza nostra". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, commenta il passo falso interno di Coppa Italia che ha visto i cremisi vincere 1-4. "Abbiamo commesso due errori grossolani – ricorda – che hanno causato altrettanti rigori. Poi siamo riusciti a riaprire la partita, il portiere è stato bravissimo a negarci il pareggio e sul rovesciamento di fronte abbiamo preso, anche le ultime due reti sono nate da nostri errori: uno su contropiede e un altro con la difesa schierata". Discorso qualificazione chiuso? "Mai dire mai, anche noi potremo segnare quattro gol così come sono riusciti loro". La partita di Coppa Italia è stata anche l’occasione per assaporare l’Eccellenza, per avere un impatto con la nuova categoria dopo la cavalcata vincente in Promozione. "Dobbiamo diventare squadra – taglia corto Buratti – e ci riusciremo. Ora avremo una settimana per lavorare e saremo più motivati che mai. Contro i cremisi ci sono stati tanti episodi negativi, sono situazioni che fanno parte di quell’esperienza necessaria da acquisire". Il risultato finale è stato amaro, tuttavia la squadra è stata incitata dai tifosi delle Teste Matte che hanno tributato applausi alla formazione. "Chiedo scusa ai supporter per non avere ripagato la fiducia e la passione, loro da sempre sono il nostro valore aggiunto. Ci hanno applaudito, incitato costantemente, ricordo che lo scorso anno abbiamo infilato una lunga serie di risultati positivi dopo la sconfitta con la Palmense, peraltro con lo stesso punteggio. Domenica avremo un altro importante appuntamento, facciamo tesoro della lezione e voltiamo pagina".