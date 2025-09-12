Una Promozione per cinque. Pietrasanta e Forte ci sono

Questa domenica oltre a quello di Eccellenza inizia anche il campionato di Promozione in Toscana. E nel girone A ci sono ancora due formazioni versiliesi ambiziose: sia il Pietrasanta sia il Forte dei Marmi infatti hanno costruito ottime squadre, con innesti importanti in sede di campagna acquisti (Granaiola-Isola-Ricci-Ceciarini-Mancini sono stati i cinque colpi principali dei biancocelesti, Barsottini-Zambarda-Bigini-Mattia Papi-Mengali invece il pokerissimo in entrata calato dagli squali). Entrambe le versiliesi si candidano nell’ipoettiac griglia di partenza del campionato ad essere tra le favorite ma la concorrenza pure qui sarà numerosa: anche Ponte Buggianese, Lampo Meridien e la neo-promossa Montignoso (che ha il viareggino Fabio Biagini in mezzo al campo ed un tridente "top" per la categoria come Lorenzini-Bertuccelli-Vignali) sono a loro volta potenzialmente da primi posti. Tutte da scoprire le fiorentine. Il girone A della Promozione 2025/2026 si completa con Casalguidi, Cubino, Firenze Ovest (del viareggino Giacomo Petracci, già a segno nella prima di coppa), Fortis Juventus, Jolo, Luco, Montelupo, San Piero a Sieve, San Marco Avenza, Settimello ed Urbino Taccola (dell’ex Viareggio Samuele Chicchiarelli, pure lui subito a bersaglio in coppa).

Intanto nel Forte si è operata la punta Alessio Turini dopo l’infortunio in preparazione: per lui a Verona intervento (andato bene) di pulizia e ricostruzione di menisco e crociato anteriore.