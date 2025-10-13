Una raffica di gol. Magra Azzurri fa suo il derby

Nella quinta giornata del campionato di Promozione spicca la grande vittoria del Magra Azzurri che nello scoppiettante derby contro il Don Bosco Spezia, s’impone 4-3. Ad aprire le marcature è subito Benabbi su sponda di Ninotti. Al 16’ Andreani pareggia i conti. Al 21’ gli ospiti ribaltano la situazione e si portano in vantaggio con Napoletano su suggerimento di Lapperier. Al 29’ per un fallo da ultimo uomo viene espulso tra i locali Barabino. Al 32’ Bojang a porta vuota su assist del solito Ninotti sigla il 2-2. Al 38’ la squadra di Bastianelli ritrova il vantaggio ancora una volta con Napoletano. Dopo una girandola di cambi al 66’ Bojang, servito da Elhdiy, a tu per tu con Stano, lo trafigge e fa 3-3. Dopo l’espulsione di Salku tra i rossoneri per somma di ammonizioni al 47’ i padroni casa chiudono l’incontro con la rete di Elhdiy, su lancio in profondità di Benabbi, e si proiettano il secondo posto in classifica. Finisce a reti inviolate l’altro divertente derby tra Canaletto Sepor e Follo. Dopo appena un minuto i canarini si rendono subito pericolosi con il tiro di Natale parato da Agolli. Al 25’ sulla punizione di Gabrielli all’incrocio dei pali arriva la gran parata di Mazzini che si ripete poco dopo su un preciso colpo di testa. Al 93’ gli ospiti reclamano un calcio di rigore per atterramento in area di D’Antongiovanni, ma l’arbitro lascia proseguire.

Prima vittoria stagionale della Santerenzina che di misura liquida l’ultima della classe Caperanese Il successo porta la firma di Dittilo che al 66’ di testa, su corner di Angeli, non lascia scampo al portiere avversario. Netta sconfitta per il Beverino che si vede rifilare dal Vallescrivia un brutto 0-3 frutto della doppietta di Mazzolini e della rete di Campolo. Da segnalare al 72’ l’espulsione di Andreoli tra gli spezzini. Si conclude in parità il match tra Tarros Sarzanese e San Desiderio. Al 19’ Giovannoni si procura un penalty che Tivegna realizza. Al 26’ su corner Bevegni di testa anticipa tutti sul primo palo e fa 1-1. Stesso risultato anche per il Levanto in trasferta contro l’Anpi Sport e Casassa. Al 28’ Crosetti con una conclusione all’angolino spiazza il portiere ospite. Al 52’ Monacizzo crossa al centro e di testa Schiaffino schiaccia in rete per poi farsi espellere, tra le polemiche generali, al 75’. Da registrare nel finale una gran parata di Rollandi.

Ilaria Gallione