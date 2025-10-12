Una ripresa fatale. Liberati fa felice l’Azzurra Colli. Casette ko per un rigore contestato

Azzurra Colli

2

Casette Verdini

1

AZZURRA COLLI: Filiaci, Sabatini, Felicetti (1’ st Esposito), Ciotti, Gabrielli, Filipponi, Cardinali (44’ pt Contartese), D’Amicis, Liberati (42’ st Acciarri), Spadoni (21’ st Salvucci), Pampano (22’ pt Valentini). All.: Alfonsi.

CASETTE VERDINI: Carnevali, Donnari, Trinetta, Guing, Ferri (48’ st Nicolella), Moschetta, Latini, Juarez (35’ st Del Brutto), Ulivello (30’ st Morettini), Luciani (13’ st Blunno), Romanski. All.: Lattanzi.

Arbitro: Uncini di Jesi.

Reti: 23’ Ulivello, 10’ st e 35’ st rig. Liberati.

Note: espulso al 30’ st Ciotti.

Una vittoria di rimonta e di carattere per l’Azzurra Colli che ha la meglio del Casette Verdini. La partita iniziatnel segno di Ulivello: il calciatore della squadra ospite, al 23’, viene servito da Romanski e trova l’angolo giusto con un mancino preciso e potente. Nella ripresa scatta qualcosa nell’Azzurra Colli: il pareggio nasce da un fallo laterale recapitato in area, dove non basta la respinta di Carnevali, poiché Liberati è lesto a ribadire in rete. Al 35’ del secondo tempo, invece, è un rigore, contestato dagli ospiti, trasformato da Liberati a decidere la sfida.