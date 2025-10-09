Una Robur morbida, svagata e subito eliminata. Uno-due dell’Orvietana che vince e va avanti

ORVIETANA 2 SIENA 0

ORVIETANA (4-4-2): Formiconi; Paletta, Berardi, Ricci, Mauro; Esposito (28’st Sforza), Herrera (21’st Simic), Barbini (18’st Tronci), Marchegiani; Tenkorang, Caon (18’st Kone). Panchina: Porta, Ciavaglia, Gurschi, Pepe, Selvaggio. Allenatore Broccatelli.

SIENA (3-4-2-1): Di Vincenzo; Lapadatovic (18’st Zanoni), Cavallari (1’st Conti), Bellavigna; Ciofi (1’st Vlahovic), Rossi (24’st Vari), Masini, Loconte; Lucas, Menghi (1’st Lipari); Giannetti. Panchina: Michielan, Rogani, Ronchi, Calamai. Allenatore Bellazzini.

Arbitro: Palma di Napoli (Leli-Brandimarte).

Reti: 6’pt Caon, 19’pt Marchegiani.

Note: Ammoniti: Lipari e Zanoni. Recuperi: 1’ e 4’.

ORVIETO – Finisce ai 32esimi di finale la Coppa Italia di una Robur svagata e distratta che con un approccio troppo morbido condiziona tutto l’andamento di una gara vinta con merito dall’Orvietana. Loconte (2’) si fa vedere in avvio con un sinistro stoppato dalla difesa umbra a pochi passi dal portiere. L’assist era di Ciofi. Il gol però lo trovano i padroni di casa al 6’: Cavallari, schierato centrale, sbaglia il retropassaggio per Di Vincenzo servendo involontariamente Caon che ne approfitta e insacca il vantaggio biancorosso. I bianconeri non si abbattono e tentano di rimettersi in carreggiata e al 18’ Lucas va vicino al pari. L’ex Nardò non sfrutta però l’assist di Giannetti e Formiconi è attento. Pochi istanti dopo Bellavigna perde la palla sulla trequarti, Marchegiani avvia il contropiede che poi chiude lui stesso col tap-in sulla ribattuta di Di Vincenzo su Tenkorang, 2-0 al 19’. La formazione di Bellazzini non demerita come atteggiamento e volontà e nel proseguire del primo tempo qualche situazione interessante la crea soprattutto sull’asse di sinistra tra Bellavigna e Loconte (36’). I due giunti dalla Ternana Primavera si inseriscono bene in area ma la difesa di casa chiude. Nel finale ci prova anche Giannetti, alla prima stagionale da titolare, ma senza fortuna.

Se il 2-0 alla fine del primo tempo era eccessivo la ripresa è invece tutta o quasi di marca umbra. I cambi di Bellazzini non sortiscono l’effetto sperato e già al 2’ Caon va ad un passo dal tris: Rossi sulla linea respinge il suo colpo di testa. Al 19’ altra occasione Orvietana, stavolta con Tenkorang che perde l’attimo giusto in contropiede per calciare con Di Vincenzo bravo ad uscire al limite dell’area. L’occasionissima per il Siena per riaprirla arriva al 27’. Bella azione di Loconte sulla destra, cross per Giannetti che prende bene il tempo ma di testa colpisce troppo debolmente. Al 33’ Tenkorang si divora il 3-0 dopo aver saltato Di Vincenzo. Nel recupero Giannetti ancora pericoloso ma Formiconi c’è.

Guido De Leo