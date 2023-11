Una Sammaurese vincente e a due volti. Spumeggiante all’inizio, poi brava in difesa

sammaurese

2

corticella

1

SAMMAURESE (4-2-3-1): Molinaro 6,5, Scanagatta 6, Morri 7, Ruiz 6,5, Bolognesi 6, Capicchioni 6, Campagna 7 (30’ st Gambino sv), Gasperoni 6 (20’ st Cecconi 6), Nisi 6 (25’ st Tamai 6), Guidi 6 (33’ st Zoppi sv), Maltoni 6 (20’ st Pacchioni 6). All.: Bertuccioli (Taccola squalificato).

CORTICELLA (4-4-1-1): Martelli 6, Cavicchioli 5,5, Cudini 5,5, Chamangui 5,5, Cavallini 5,5 (35’ st Lo Giudice sv), Casadei 5,5 (8’ st Rocchi 6), Amayah 6 (28’ st Mordini sv), Menarini 6 (42’ st Allegrucci sv ), Farinelli 6, Ruffo 6 (8’ st Suliani 6), Trombetta 6. All.: Miramari.

Arbitro: Kovacevic di Arco Riva.

Reti: 30’ pt Ruiz, 41’ pt Campagna, 20’ st Trombetta su rig.

Note: ammoniti Molinaro, Ruiz, Gasperoni, Gambino, Zoppi, Cavicchioli, Menarini, Chamangui, Suliani; spettatori 250 circa; angoli 3 a 1 per il Corticella; recupero 5’ tutti nella ripresa.

Spumeggiante nel primo tempo, quando avrebbe potuto segnare di più, la Sammaurese è stata capace di trasformarsi nella ripresa in una squadra che sa soffrire e difendere con ordine una preziosa vittoria che le permette di salire a 15 punti.

MirkoTaccola ricorre alle rotazioni visti gli impegni ravvicinati: in porta il giovanissimo Molinaro sostituisce Ravaioli, Gasperoni prende il posto di Montesi sulla destra e Maltoni parte dall’inizio al centro dell’ attacco. La difesa del Corticella non è impeccabile e si vede già all’ 8’ quando sul cross di Gasperoni nel tentativo di liberare l’area Cavicchioli devia la palla sulla traversa. Quando attaccano invece gli ospiti convincono di più; al 18’ Casadei batte troppo centrale da dentro l’area, al 19’ ottima uscita bassa di Molinaro suTrombetta. Al 21’ Gasperoni decide di non servire Maltoni ma il suo tiro viene respinto da Martelli: sono le avvisaglie del gol che arriva al 30’: angolo di Gasperoni e Ruiz di piatto destro da due passi insacca. Al 41’ l’azione più bella dell’incontro frutta il raddoppio; bel cross teso di Guidi e Campagna col piatto destro anticipa tutti e segna. Al 51’ su cross di Ruffo la respinta di Molinaro è corta ma Farinelli da due passi alza. Al 57’ Cavicchioli prova l’azione personale chiusa da un destro troppo alto, al 64’ Nisi atterra in area Mordini e provoca il rigore che Trombetta trasforma. Al 76’ Molinaro respinge il destro di Mordini, all’84’ il portiere giallorosso non blocca il tiro di Suliani ma Scanagatta libera. Alla fine il ds Tamai: "Siamo andati in vantaggio meritatamente, il Corticella ci ha messo in difficoltà ma ci siamo difesi bene".

Roberto Daltri