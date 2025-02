Una sconfitta beffarda. L’Imolese Futsal cerca di dimenticare Prato

L’Imolese ha sprecato l’occasione per vincere. La squadra di Leonardo Vanni era sopra di due reti a metà del primo tempo, Petragallo dopo 29 secondi aveva sbloccato il match, un doppio vantaggio che non è bastato per fare punti e tenere vive le speranze di poter partecipare ai play off. La rete segnata da Angeloff al 10’ ha rimesso in carreggiata i toscani. Nella ripresa dopo 60 secondi Berti ha pareggiato i conti (2-2), poi Greco ha definitivamente fissato il punteggio di 3-2 a favore dei padroni di casa. Da li in avanti i rossoblù sono andati a caccia del 3-3 che però non è arrivato.