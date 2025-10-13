Una serata di festa tra musica, spettacoli e coreografie. Le ambizioni dell’Audace Galluzzo. La presentazione è in grande stile

Presentazione in grande stile di tutte squadre dell’Audace Galluzzo con musica, spettacolo e bella coreografia. Numeroso il pubblico con centinaia di persone che, grazie all’impegno dei dirigenti e volontari gialloblù, hanno potuto stare accanto ai loro ragazzi (e qualche ragazza) in una serata emozionante e di festa. Dai Piccoli Amici (dal 2018 al 2020) fino alla squadra di Prima categoria, tutti sono saliti sul palco e hanno ricevuto applausi. Hanno parlato i mister e alcuni dirigenti, quello che è emerso in generale è la voglia di fare bene, sempre meglio in un ambiente sano come quello dell’Audace Galluzzo. In risalto la crescita delle iscrizioni alla Scuola Calcio, ottimo segno per il futuro del club. La società del Galluzzo è un punto di riferimento da tanti anni per il territorio, dimostrando serietà e professionalità, e vanta squadre che vogliono essere ai vertici delle loro classifiche, dalla Prima categoria alle giovanili che dispongono di ottimi organici e allenatori qualificati.

La società del presidente Franco Angelozzi sta investendo molto per cercare di rendere le varie formazioni sempre più competitive e l’ambiente sano e ben organizzato per accogliere i ragazzi e le famiglie. Nelle ultime settimane sono stati acquistati dal Galluzzo due pulmini nuovi di zecca, mentre l’area ricreativa sta assumendo un nuovo volto. La presentazione della serata è stata affidata a Serena Martinelli, con musica delle Amagirl, accompagnate dall’eleganza delle damigelle Tatiana e Sara. Il decano dei dirigenti sportivi federali Vasco Brogi ha portato il saluto del presidente Figc-Lnd Toscana Paolo Mangini, mentre il consigliere regionale Andrea Vannucci ha rappresentato le istituzioni ricordando la grande forza del sodalizio gialloblù e dell’impegno giornaliero sia sportivo che sociale. La serata è stata resa possibile grazie a numerosi sponsor a partire da Lef, Metaltech, Gallo Trasporti, Bardi Servizi Ecologici, Agenzia Sfinge, Officine sportive, Eurosport Scandicci. Tutti insieme con lo sguardo rivolto ai traguardi futuri e la consapevolezza di svolgere un eccellente lavoro in un ottimo impianto sportivo.

Francesco Querusti