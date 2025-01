Una Sestese fantastica. La Coppa Italia è rossoblù

MASSESE 0 SESTESE 1 dopo tempi supplementari

MASSESE: Mariani A., Bartolomei, Quilici, Brizzi, Andrei (99’Cecilia), Favret, Bertipagani (101’ Lorenzini), Costanzo (80’Ferrara), Buffa, Anich, Mariani F (115’ Lazzini). All.: Pisciotta.

SESTESE: Giuntini, G. Matteo, Safina (119’Pisaneschi) L. Matteo, Biondi, Cirillo, Piccini (90’ Pisaniello), Belli (16’ Cucinotta), Berti (90’ Casati), Ciotola (118’Sarr), Manganiello (62’ Ermini). All.: Polloni

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

Marcatore: 102’ Biondi.

Ai supplementari la Sestese supera una forte Massese e sale sul gradino più alto per alzare al cielo la Coppa Italia Regionale di Eccellenza. Dopo 37 anni la formazione rossoblù di Filippo Giusti riscrive la propria storia, riassaporando la stessa gioia di allora per quella Coppa Italia, poi conquistata anche nella fase finale battendo il Molfetta 1-0. L’epilogo della sfida contro una Massese mai doma, si compie al 12’ del 1° tempo supplementare, quando in un area affollata di giocatori, da calcio d’angolo arriva la palla a Biondi che trova il varco libero per fulminare Mariani. Un gol che fa esplodere di gioia rossoblù lo stadio Bozzi con un ricco spettacolo pirotecnico. Poi gli ultimi minuti interminabili per difendere il risultato che per fortuna è rimasto intatto in quanto all’ultimo secondo, il bianconero Cecilia sbaglia il gol che avrebbe mandato le squadre ai rigori.

Nell’arco dei 90’ minuti regolamentari, al 19’ Mariani compie un miracolo su Biondi. Al 20’ la Massese va a segno con Bertipagani, l’arbitro annulla per fuorigioco. Nella ripresa altri tiri e altre emozioni. Al 59’ la Sestese confeziona una discesa spettacolare con Ciotola lancia Berti, il qual calci di prima , la palla sorvola di poco la traversa. 63’ Bertipagani su punizione ma è alta. Al 70’ il nuovo entrato Ermini si gira e scaglia una gran botta che Mariani para. Infine, i due tempi supplementari che sembrano non finire mai. Ma al triplice fischio, grandi festeggiamenti per un’altra pagina storica del calcio fiorentino.

Giovanni Puleri