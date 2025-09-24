Una sfida ad alta quota. Pistoiese a San Giuliano: "Un avversario temibile»

Turno infrasettimanale per la Pistoiese, che questo pomeriggio, alle 15, sfiderà il Sangiuliano City al campo sportivo Zivido. Il match si disputerà a porte chiuse per l’inagibilità dell’impianto lombardo: un aspetto che spariglia le carte in tavola e rende ancora più imprevedibile una partita già di per sé non facile, come sottolineato alla vigilia dal tecnico Antonio Andreucci. "Giocare senza pubblico è un fatto sempre particolare ma sappiamo che in Serie D può accadere, per un motivo o per l’altro. Non dovrà cambiare il nostro atteggiamento: ci vorranno attenzione e concentrazione, perché di fronte a noi troveremo una squadra che ha ottenuto sette punti in tre partite e si trova ai vertici della classifica".

Il ruolino di marcia dei gialloverdi parla di due vittorie, contro Sasso Marconi e Imolese, e di un pareggio raggiunto in extremis nello scorso turno sul campo della Pro Palazzolo. "Conosco il Sangiuliano City e alcuni dei suoi interpreti - ha proseguito Andreucci - come l’allenatore, una persona molto preparata. Domenica giocava contro una squadra forte e ha avuto la forza di pareggiare all’ultimo minuto. È una compagina che merita il massimo rispetto in quanto dispone di armi importanti: Battistini è un attaccante che ha militato in piazze importanti e ho affrontato più volte nel Girone C, Libertazzi è un portiere di grande esperienza e che in questa categoria può fare la differenza". L’impegno a San Giuliano Milanese precederà di pochi giorni un’altra trasferta, quella di Piacenza. Per Andreucci però l’unico obiettivo della Pistoiese dev’essere la gara contro i lombardi.

"Non mi spaventano le due sfide in pochi giorni - ha sottolineato il tecnico arancione - e ai ragazzi ho ribadito che è fondamentale pensare di partita in partita. Ci potranno essere dei cambiamenti di formazione, così come ci sono stati la scorsa settimana e quella prima ancora: farsi ‘tentare’ dal pensiero dell’impegno di domenica prossima sarebbe un grande errore. Come ho sempre detto, ho a disposizione un gruppo composto da giovani ed esperti molto maturi, consci delle difficoltà che dovranno affrontare ogni giornata. Proprio per questo non ho ancora deciso l’undici che andrà in campo: ne parleremo con lo staff tra oggi e faremo le scelte più opportune". Andreucci ha chiuso la conferenza stampa parlando di alcuni singoli in particolare: "Tutti si stanno allenando con intensità, Venturini è uno di questi, un giocatore esperto e che ci darà una grande mano, ma non dobbiamo scordarci che ci sono gli under da impiegare obbligatoriamente. Non saranno della partita Biagi, che ha la fascite plantare, Accardi, anche se sta recuperando molto rapidamente, e Cuomo, che era uscito sabato per infortunio".

Michele Flori