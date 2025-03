Una super vittoria contro la Real Forte Querceta. Gioia per Puleo e Neri. Conferme per il Cenaia

REAL FORTE QUERCETA 0CENAIA 1969 2

REAL FORTE QUERCETA: Luci, Nicolini, Fortunati (39’st Quercetani), Vittorini, Tognaelli, Giubbolini, Pavlenko (19’st Jendoubi), Bracci (34’st Mearini), Panicucci, Stringara, Lucarelli (39’st Frosina). All. Lucchesi.

CENAIA: Baglini, Solimano, Di Bella (44’ st Goretti), Remorini (48’ st Bartolini), Signorini, Puleo, Papini, Marcon, Canessa (25’ st Ferretti), Neri (45’ st Pecchia), Apolloni (19’ st Puccini). All. Sena.

Arbitro: Magherini di Prato.

Marcatore: al 21’st Puleo, 35’st Neri.

FORTE DEI MARMI – La corsa del Cenaia verso i play off non si interrompe e anche sul campo di Forte dei Marmi da seguito al suo buon momento vincendo meritatamente la partita contro la Real Forte Querceta. I verdi arancioni hanno giocato una buona partita, in particolare nel corso del primo tempo, nel corso del quale però non sono riusciti a concretizzare la loro supremazia di gioco. In questa prima frazione l’unica occasione da gol per il Cenaia si è avuta al 28’ quando su cross di Solimano Canessa si è presentato all’appuntamento ma il suo colpo di testa è parato dal portiere locale Luci. Nella ripresa la squadra di mister Sena prende ancor più possesso del centrocampo e, grazie anche ai cambi, entrano Puccini e Ferretti, si spalanca la via della vittoria. La Real Forte Querceta è apparsa una squadra sottotono, non si è quasi mai proposta in fase offensiva limitandosi a lunghi lanci ben controllati dalla difesa ospite. Il primo gol del Cenaia arriva al 21’, su azione conseguente ad un calcio d’angolo, con colpo di testa a seguire di Remorini che trova Puleo pronto sul secondo palo a depositare la palla in rete. Sbloccato il risultato al 35’ c’è il raddoppio dei verdi arancioni. L’azione è avviata da Remorini che apre per Neri il quale entra in area e tira prontamente, la palla è smorzata dal portiere ma entra ugualmente in porta. Il resto della partita è giocata in controllo da parte del Cenaia che con questa vittoria, la quinta nelle ultime sei partite, consolida la sua seconda posizione in classifica.

Pietro Mattonai