"Una vera prova di forza. Gara interpretata bene"

Una grande vittoria su un campo difficile contro un’avversaria difficilissima e di alto livello e con condizioni atmosferiche non facilissime fra vento, pioggia e freddo che hanno condizionato in parte l’incontro per entrambe le compagini.

Alla fine festeggiano i 700 super tifosi bianconeri la loro formazione che si conferma prima della classe e inanella la quarta vittoria consecutiva con l’ottava rete stagionale di uno dei suoi ragazzi d’oro, Cristian Shpendi.

Prima della gara non hanno trovato conferma ufficiale scontri fra tifosi che si sarebbero verificati a Pineto e anche a Pescara con l’aggressione dei tifosi biancoazzurri ai danni di alcune auto di sostenitori bianconeri.

Mister Toscano è ovviamente molto soddisfatto per la prova dei suoi e per il successo: "A parte aver vinto qui per la prima volta che è qualcosa che soddisfa soprattutto i tifosi che anche qui ci hanno seguiti in tanti e che ringrazio, questa vittoria è un passo molto importante per noi. L’ho detto ai ragazzi: venire a vincere qui senza concedere nulla ad una squadra come il Pescara per 70’ e avendo in mano il gioco e creando occasioni per tutto il primo tempo è uno step molto significativo ed è una dimostrazione di forza che abbiamo dato. Il Pescara è una squadra forte, ti sollecita e ti mette alla prova perché devi essere bravo a capire dove tu puoi metterli in difficoltà".

Il tecnico bianconero è contento del risultato e della prestazione di tutti i suoi ragazzi: "L’abbiamo preparata bene ed i ragazzi l’hanno interpretata benissimo ed abbiamo sfruttato quello che avevamo preparato, vale a dire aggirare il loro schieramento perché sappiamo che portano i terzini alti e noi siamo stati bravi a farlo con Adamo e con Donnarumma. Nel primo tempo dovevamo segnare il secondo gol ma a loro abbiamo concesso zero; nel secondo c’è stata qualche situazione sfavorevole, soprattutto negli ultimi dieci minuti potevamo fare meglio perché è sempre pericoloso concedere ad una squadra come il Pescara dei calci da fermo, ti prendi dei rischi evitabili".

Poi Toscano si sofferma sulla sua espulsione: "Devo migliorare e fare meglio perché in partite così tendo a stare troppo addosso al quarto uomo e non lo devo fare. Non ho detto nulla di offensivo o sgradevole ma devo migliorare per evitare di incorrere ancora in altre espulsioni".