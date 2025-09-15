"Una vittoria di grandissimo valore. E’ frutto del duro lavoro dei ragazzi"

Le parole del vice allenatore della Robur, Nico Lelli (foto) sono un mix di soddisfazione e fiducia. "I ragazzi hanno disputato una bella parita – ha affermato – sono felice per il risultato, soprattutto per loro che lavorano duramente durante la settimana. Siamo riusciti a condurre la gara, nel primo tempo in alcuni momenti meglio, come nei primi minuti, in altri peggio, come negli ultimi. Ma è stata una frazione di gioco funzionale a quello che si è visto nella ripresa, con l’Orvietana che sembrava ormai aver finito le energie. Siamo quindi riusciti a creare occasioni da gol a ripetizioni, due le abbiamo concretizzate ma potevamo trasformarne anche altre". Nella ripresa il Siena è proprio salito in cattedra. "Il fatto di tenere la palla nel primo tempo ha inficiato sul secondo, in cui gli spazi si sono aperti – ha evidenziato Lelli –: i ragazzi sono stati bravi ad approfittarne, muovendo la palla e attaccando. Nel primo, per 25 minuti abbiamo fatto bene, siamo riusciti ad abbassare l’Orvietana. La parte finale è stata più confusionaria, ma può succedere alla seconda di campionato. Noi poi siamo una squadra nuova loro, al contrario, hanno confermato gran parte dei giocatori dell’anno scorso". Dopo il gol la Robur è apparsa più leggera. "Siamo all’inizio del campionato e il risultato può un attimo inibire – ha commentato il mister –, ma io ho vito la squadra bene già dal riscaldamento, come l’ho vista bene domenica scorsa. E’ chiaro che il primo gol in campionato liberi, ma credo che sia dipeso più dall’andamento della partita. Una partita comunque dispendiosa, su un campo difficile, contro una squadra che la passata stagione ha raggiunto la finale play off e già reduce da due vittore. Cosa che dà ancora più valore al risultato: siamo riusciti a fermare le fonti di gioco dei biancorossi, fortissimi ad attaccare la profondità e ripartire. Non abbiamo concesso occasioni nitide se non calci piazzati in cui abbiamo difeso molto bene". Ottimo l’approccio, a livello caratteriale. "Abbiamo sempre fatto delle buone partenze – ha dichiarato il vice allenatore bianconero –: dal primo giorno il mister cerca di spronare la squadra a mantenere sempre la stessa mentalità, dall’inizio alla fine. Il nostro percorso è appena iniziato". "Ciofi penalizzato dalle quote– ha chiuso Lelli –? Abbiamo tanti giocatori bravi, tanti giovani bravi. Il mister compie le sue scelte in base di quello che vede in settimana". Angela Gorellini