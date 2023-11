"Una vittoria importante". Il diesse carica il Certaldo

di Simone Cioni

In primis i punti in classifica, ma anche entusiasmo e fiducia. Il successo di domenica scorsa contro la Victor San Marino, seconda forza del girone D di Serie D, è stato estremamente importante sotto tanti aspetti per il Certaldo. "Un successo voluto e strameritato – esordisce il direttore sportivo Marco Manganiello – che premia i ragazzi per la qualità del lavoro svolto durante l’arco della settimana. I ragazzi hanno approcciato bene la gara e abbiamo fatto noi la partita per tutti e 95 i minuti giocati. Loro hanno tirato in porta per la prima volta proprio allo scadere sugli sviluppi di una punizione inventata, quando il loro centravanti ha colto il palo".

Tre punti che hanno permesso ai viola valdelsani di riprendere a quota 0 il Borgo San Donnino e portarsi a meno due dalla zona play-out. "La domenica precedente a Sant’Angelo è stata l’unica partita che abbiamo veramente sbagliato, dopo un buon avvio siamo usciti dal match una volta andati sotto – prosegue il diesse del Certaldo – e quindi anche da questo punto di vista la squadra ha dato una grande risposta. É una vittoria importante soprattutto sotto il profilo del morale e dell’autostima perché ci permette di rimanere agganciati al treno salvezza e di lavorare con più serenità in settimana".

Intanto domenica scorsa ha fatto il proprio esordio entrando al 71’ per Akammadu anche l’ultimo arrivato, Matteo Gozzerrini (a destra nella foto di Tommaso Nesi). Punta centrale classe 2000, cresciuto nelle giovanili della Triestina con cui non è però riuscito ad esordire in serie C, arriva dal Chieri (girone A di Serie D), dove in questa prima parte di stagione ha collezionato solo 6 presenze. Negli anni passati, sempre in D, ha vestito le maglie di Badesse e Scandicci per un totale di 11 gol in 63 presenze. "Siamo convinti che ci possa dare una grossa mano – conclude Manganiello – Nell’ormai imminente apertura del mercato invernale resteremo comunque alla finestra vigili su eventuali opportunità che possano presentarsi per completare la ’rosa’. Siamo comunque contenti di quelli che ci sono e di come hanno lavorato fino ad ora. Di sicuro per quelle che sono le nostre possibilità se dovesse entrare qualcuno, un altro andrà via".