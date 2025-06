Un’altra colonna per la difesa. Pistoiese-Polvani, avanti insieme

Un’altra colonna portante della retroguardia della Pistoiese vestirà l’arancione anche il prossimo anno. Nella mattinata di ieri è infatti arrivata la conferma di Lorenzo Polvani, che la scorsa stagione ha indossato spesso anche la fascia da capitano a causa dell’infortunio di Bertolo. Il numero diciassette ha avuto un ruolo fondamentale non solo in campo, con 30 presenze e oltre 2600 minuti collezionati, ma anche fuori, grazie a leadership e temperamento. Per la Pistoiese è quindi la terza permanenza nel reparto arretrato dopo quelle di Accardi e Bertolo. Un terzetto di grande affidabilità che permetterà al tecnico Antonio Andreucci di ripartire da un base decisamente solida. "Sono molto contento del rinnovo di Lorenzo – ha sottolineato Fabio Fondatori, amministratore delegato del club arancione –. Non occorrono tante parole per presentare il valore di questo giocatore, basta guardare la sua carriera. Ciò che voglio sottolineare sono i suoi valori umani. Lo scorso anno Lorenzo ha dimostrato di essere un professionista anche dal punto di vista del comportamento. E poi è un ragazzo di Pistoia, cresciuto calcisticamente a Pistoia e attaccato alla città".

Non è tutto però, perché le novità potrebbero non essere finite in casa arancione. Come scritto anche nei giorni scorsi, la Pistoiese, grazie al lavoro del direttore sportivo Massimo Taibi, continua a monitorare anche il mercato in entrata. In tal senso rimane viva la pista che porta a Mattia Gennari, difensore centrale in uscita dalla Sambenedettese. Presto dovranno poi essere fatte delle scelte per il pacchetto under: i due portieri saranno 2007, mentre l’esterno destro di centrocampo dell’ipotetico 3-5-2 potrebbe essere Stickler, classe 2005. Non rimarrà invece in arancione Samuele Diodato, il cui cartellino è di proprietà dell’Empoli. Il giocatore nativo di Montemurlo starebbe valutando alcune proposte provenienti dalla Serie C.

Michele Flori