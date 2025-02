Un’altra stella per la Farmaè Vbs. Ecco Jordan... col suo tiro atomico

Il suo tiro (con entrambi i piedi) è nella leggenda del beach soccer mondiale. Sulla sabbia ha “spezzato“ le mani dei portieri di mezzo pianeta. Ora lo esibirà a Viareggio. L’organico della Farmaè Viareggio Beach Soccer infatti si arricchisce di un’altra stella di livello mondiale: il portoghese Jordan Alexandre Grilo Santos. Classe 1991, è riconosciuto come un top-player assoluto della disciplina: capacità di lettura del gioco in ogni sua fase, abilità di palleggio e nell’uno contro uno, agonismo, potenza ed efficacia di tiro (di destro e di sinistro) sono le caratteristiche principali di un giocatore che innalzerà sensibilmente lo spessore tecnico della squadra di mister Corosiniti.

Vincitore di due Mondiali (nel 2015 e 2019) e campione europeo in carica con la Nazionale lusitana, Jordan si è aggiudicato il pallone d’oro del beach soccer nel 2019, ricevendo il riconoscimento come miglior giocatore del mondo. Conosce bene il campionato italiano avendolo già disputato con diversi club: la scorsa stagione con il Catania FC ha conquistato la Coppa Italia. Jordan è il terzo acquisto per ora ufficializzato dalla Vbs per la stagione 2025 dopo Samuele Sassari e Bruno Xavier.

"Jordan va ad unirsi alla già lunga lista di fuoriclasse internazionali che hanno indossato la nostra maglia bianconera – dice il direttore tecnico viareggino Stefano Santini – è un campione, di quelli col dna vincente".