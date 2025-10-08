Un’Ancona inedita oggi a Fossombrone. In palio i sedicesimi di finale di Coppa

Mercoledì di Coppa: l’Ancona gioca oggi alle 15 al Comunale di Fossombrone per i trentaduesimi di finale, in palio il passaggio del turno. La formula è quella consueta: gara unica e, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, calci di rigore per l’assegnazione della vittoria e conseguente qualificazione al turno successivo.

Una sfida che l’Ancona non può assolutamente permettersi di snobbare, perché se da un lato è vero che la Coppa non assegna nulla, dall’altro la vittoria della manifestazione potrebbe incidere in caso di possibile ripescaggio. Meglio assicurarsi tutte le strade per tornare tra i pro, insomma: la missione Fossombrone ha il suo peso, per quanto sia secondario a quello del campionato, e i dorici vogliono passare il turno. Mancherà ancora Sparandeo: Maurizi farà turnover, probabilmente moderato, dando spazio a chi ha giocato meno.

Ma non per questo i biancorossi potranno permettersi di disputare una partita al di sotto delle aspettative. Specie dopo cinque vittorie consecutive in campionato. "Mi aspetto molto da chi ha avuto meno spazio – spiega Agenore Maurizi –. Chi ha possibilità di scendere in campo deve farmi capire quanta voglia ha di giocarsi le proprie carte per dare un valido contributo alla causa dell’Ancona. Mi interessa soprattutto capire se i ragazzi che hanno giocato meno riescono ad applicare i nostri principi di gioco con la stessa consapevolezza di chi è sceso più spesso in campo. L’identità di squadra deve essere evidente, indipendentemente da chi gioca".

Fossombrone rappresenta dunque un’opportunità per giocatori come Petito, Proromo, Matese, Attasi, Mancino e Gubellini, ma anche per i portieri Mengucci e Petrucci, non solo per mettersi in mostra, ma pure per fornire il proprio contributo alla causa biancorossa. A Fossombrone l’Ancona non sarà sola: la tifoseria potrà assistere alla partita acquistando il biglietto al prezzo di 10 euro online su Liveticket, oppure alla biglietteria dello stadio, che resterà aperta anche nella giornata odierna prima della gara. Arbitrerà Roberto Carrisi di Padova.

Sul fronte societario, nel frattempo, l’Ancona parla coi fatti: firmato l’accordo biennale di sponsorizzazione con l’azienda Globo, come anticipato ieri su queste colonne. Ieri il comunicato ufficiale della società sui propri canali social descrive le caratteristiche del partner, "una realtà solida, dinamica, in continua espansione, che crede nei valori del lavoro, della serietà e dell’impegno, gli stessi che animano il progetto sportivo della Ssc Ancona. Globo ha sempre sostenuto lo sport con numerose iniziative e sponsorizzazioni. Con la Ssc Ancona rafforza questo impegno legando il proprio nome a una società ricca di storia e passione".

Un progetto condiviso, tra due realtà, per vincere e per il territorio, sottolinea ancora l’Ancona: "Questa partnership va oltre la sponsorizzazione: è una visione comune fatta di valori, impegno e futuro, con l’obiettivo di crescere insieme e portare in alto il nome di Ancona". Un accordo importante con un marchio nazionale presente in tredici regioni, con oltre centoventi punti vendita, maturato grazie al lavoro di Massimiliano Polci e Alessandro Di Paolo, nell’attesa che il closing che porterà all’ingresso dei nuovi soci romani nel capitale societario venga annunciato quanto prima, anche per sgombrare il campo dai dubbi residui della tifoseria, che invoca chiarezza societaria e programmazione.

Giuseppe Poli