Under 15 femminile. Sconfitte a tavolino per le porte sbagliate

Episodio negativo per la Reggiana femminile, categoria Under 15. Le baby granata hanno perso 3-0 a tavolino contro il Besurica (Piacenza) perché al campo non erano presenti le porte idonee al campionato: le dimensioni, in sostanza, non erano regolamentari. In base alle regole, la Reggiana, in quanto squadra di casa, è stata ritenuta responsabile del corretto allestimento del terreno di gioco, e quindi responsabile dell’incidente delle porte. La Federazione ha deciso il 3-0 in favore delle piacentine, oltre che la penalizzazione di un punto ai danni della Reggiana. Non finisce qui: anche una multa di 103 euro per "prima rinuncia" a disputare una gara. La partita si sarebbe dovuta giocare domenica scorsa al parrocchiale di Pieve Modolena.

Domani, invece, le ragazze giocheranno sul sintetico di Fabbrico alle 10. Dopo cinque turni, le baby granata hanno due punti in classifica (uno di penalità), frutto di tre pari (0-0 con San Nicolò, 1-1 con Centro Univ. Sportivo, e 2-2 con Juventus Club Parma) e due ko (quella a tavolino, e il 3-2 col Rapid Viadana).