Under 15. Le titane battono di misura il Fossolo lontano da casa

Finisce con un pareggio tutto in casa tra Femminile Riccione squadra A e squadra B (5-5). Niente da fare, invece, per le biancorosse del Rimini che davanti al pubblico amico hanno ceduto alla squadra B del Cesena. Unica vittoria di giornata quella spettata alla San Marino Academy che è riuscita a fare la voce grossa sul campo del Fossolo 76 andando due volte a bersaglio lontano da casa. La squadra A della Femminile Riccione resta in scia al duo di testa formato da Cesena e Imolese.

Under 15 (8ª giornata): Femminile Riccione squadra B-Femminile Riccione squadra A 5-5, Cesena-Spal 4-2, Rimini-Cesena squadra B 2-5, Ravenna-Imolese 0-1, Fossolo 76-San Marino Academy 1-2. A riposo il Real Salabolognese.

Classifica: Cesena 18; Imolese 15; Femminile Riccione squadra A 12; Spal, Rimini 9; Ravenna, San Marino Academy 6; Fossolo 76 3; Real Salabolognese 0. Fuori classifica: Cesena squadra B, Femminile Riccione squadra B 13.