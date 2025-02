Under 15 professionisti. La squadra di mister Pieri lascia senza punti il Carpi

Quattro gol davanti al pubblico amico per prendersi tutto il bottino. Questo ha fatto il Rimini nel match casalingo contro il Carpi (4-1 il risultato finale).

Rimini: Ribiscini, Ceccaroni (1’ st Raffaelli), Ramberti, Semenyuk (30’ st Leonelli), Belletti, Sanchi, Palazzi (21’ st Nocerino), Ceccarini, Eusebi (1’ st Arlotti), Nja (1’ st Baldelli), Brualdi. A disp. Silighini, Rossetti, Passaro, Corradi. All.: Pieri. Non è riuscita la domenica perfetta ai ragazzi della San Marino Academy. Troppo Modena per i giovani biancazzurri (6-0) che, insieme al Carpi, stazionano all’ultimo posto in classifica. Mentre il Rimini, grazie al successo sugli emiliani è salito a quota 16 avvicinando la Spal.

Under 14 professionisti (13ª giornata): Modena-San Marino academy 6-0, Spal-Bologna 1-5, Parma-Sassuolo 3-2, Reggiana-Cesena 0-3, Rimini-Carpi 4-1.

Classifica: Parma 34; Cesena 32; Modena, Sassuolo 25; Bologna 22; Spal 19; Rimini 16; Reggiana 10; San Marino Academy, Carpi 2.