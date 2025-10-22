Under 15 Serie C. Biancorossi sconfitti di misura nel recupero con l’Arzignano
Domenica senza punti per la San Marino Academy che ha subito una cinquina in casa del Lumezzane. San Marino Academy: Vignali (69’ Morri), Ricci (41’ Taddei), Babboni (69’ Frisoni), Baldacci, Crudi (59’ Ugolini), Orioli (73’ Celli), De Biagi (59’ Francioni), Berardinelli, Mainardi (69’ Rosati), Gobbi (41’ Selva), Gualandi (59’ Castelli). All.: Vanni.
Il Rimini ha osservato il proprio turno di riposo, proprio come l’Arzignano Valchiampo. Ma i biancorossi hanno recuperato i novanta minuti della prima giornata in casa dell’Arzignano. Una sconfitta di misura che lascia la formazione riminese a quota 4 in classifica.
Under 15 serie C. Girone B (6ª giornata): Carpi-Cittadella 1-2, Dolomiti Bellunesi-Forlì 2-1, Virtus Verona-Union Brescia 1-0, Lumezzane-San Marino Academy 5-0, Vicenza-Ravenna 3-0, Trento-Vis Pesaro 2-0. A riposo Rimini e Arzignano Valchiampo.
Classifica: Vicenza 18; Union Brescia, Dolomiti Bellunesi 12; Vis Pesaro 10; Trento, Cittadella, Virtus Verona 9; Arzignano Valchiampo 7; Lumezzane 6; Ravenna, Carpi 4; Rimini 3; San Marino Academy 2; Forlì 0.
