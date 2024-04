Under 15 Serie C. Fabrizio Frati non bada a spese. Poker al Mantova e terzo posto Il poker di Fabrizio Frati regala alla squadra Under 15 di serie C del Rimini la vittoria contro il Mantova. Anche la San Marino Academy trionfa in trasferta. Risultati e classifica della 26ª giornata del Girone B.