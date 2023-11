Under 15 Serie C. I riminesi calano il tris, biancazzurri ko di misura

Calano il tris gli Under 15 serie C del Rimini in casa contro il Lumezzane (3-1, a segno Illuzzi, Fulvi su rigore e Casadei). Rimini: Savoretti, Biagioni (35’ st Manbelli), Odino (35’ st Mariotti), Vichi A., Arseni, Sammaritani, Casadei (35’ st Boscherini), Fulvi (35’ st Paganini), Illuzzi (20’ st Frati A.), Amantini (7’ st Vichi G.), Frati F. (20’ st Pensalfini). All.: Berretta. Battuta d’arresto di misura per la San Marino Academy in casa della Spal (1-0). San Marino Academy: Frisoni; Battazza, Pala (76’ Partisani), Tombini, Stefani, Giuccioli, Cika, Cervellini (48’ Forte), Marra, Gheno (69’ Zavoli), Ciacci. All.: Magnani.

Under 15 serie C. Girone B (6ª giornata): Cesena-Triestina 1-0, Arzignano Valchiampo-Legnago 1-1, Fiorenzuola-Trento 0-1, Mantova-Vicenza 6-3, San Marino Academy-Spal 0-1, Albinoleffe-Padova 2-2, Rimini-Lumezzane 3-1. A riposo la Virtus Verona.

Classifica: Vicenza 15; Padova 14; Albinoleffe 13; Rimini 11; Spal, Cesena, Virtus Verona 10; Trento 9; Lumezzane 7; Mantova 6; Legnago 5; Arzignano Valchiampo 4; Fiorenzuola 3; Triestina, San Marino Academy 1.