Under 15 serie c. La squadra di Brocchini cade con la capolista

Niente da fare per il Rimini in casa della capolista Vicenza (3-1, a segno Foschi). Rimini: Alberani, Saponaro (1’ st Aragão da Cruz), Zavaglia (30’ st Dhelpra), Ricci, Lunedei (22’ st Magnaterra), Calderoni (30’ st Donini), Vegliò (1’ st Staccoli), Capelli, Senja, Gramolini (22’ st Foschi), Torsello (15’ st Kasalla). All.: Brocchini. Giornata storta anche per l’Academy con la Clodiense (5-2). San Marino: Azzouine, Piergiacomi, Prendi (59’ Angelini), Ionni (69’ Guerra), Della Balda (41’ Frulli), M. Ceccoli (41’ Renzi), Taini (18’ Achilli), A. Ceccoli, L. Michelotti (41’ Testoni), Borgelli (59’ De Luca), Shehi. All.: Vanni.

Under 15 Serie C. Girone B (24ª giornata): San Marino-Clodiense 2-5, Trento-Virtus Verona 2-1, Arzignano-Carpi 2-2, Triestina-Legnago 3-0, Spal-Feralpisalò 1-1, Vis Pesaro-Padova 0-1, Vicenza-Rimini 3-1. Classifica: Vicenza 52; Feralpisalò, Rimini 47; Padova 45; Spal 36; Clodiense, Virtus Verona 31; Trento 29; Vis Pesaro 28; Caldiero, Legnago 26; Triestina 25; San Marino Academy 22; Arzignano 20; Carpi 5.