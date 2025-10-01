Under 15 Serie C. Mainardi regala un punto alla squadra di mister Vanni

Nella giornata in cui il Rimini ha osservato la sua giornata di riposo, la San Marino Academy ha guadagnato il primo punto della stagione nel derby sul campo del Ravenna 1-1. I giallorossi passano al 17’ con Buscaroli, ma i ragazzi di Vanni sono caparbi e riprendono il risultato al 2’ di recupero grazie a Mainardi.

San Marino Academy: Vignali, Bonci (58’ Ricci), Babboni, Rosati (41’ Selva), Crudi, Baldacci, Francioni (41’ Celli), Gualandi (41’ De Biagi), Muraccini (58’ Ugolini), Mainardi, Berardinelli (77’ Gobbi). A disposizione: Morri, Castelli, Pignatiello. All.: Vanni.

Under 15 Serie C. Girone B (3ª giornata): Ravenna-San Marino Academy 1-1, Union Brescia-Carpi 2-1, Arzignano Valchiampo-Vis Pesaro 1-5, Lumezzane-Trento 3-2, Cittadella-Forlì 3-2, Vicenza-Dolomiti Bellunesi 2-1. A riposo Virtus Verona e Rimini. Ritirata la Trestina.

Classifica: Vicenza, Vis Pesaro 9; Union Brescia, Dolomiti Bellunesi 6; Ravenna 4; Trento, Cittadella, Lumezzane, Virtus Verona 3; Arzignano Valchiampo, San Marino Academy, Carpi 1; Forlì, Rimini 0.