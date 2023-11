Under 15 Serie C. Quattro gol contro il Fiorenzuola e riminesi a un passo dalla vetta

Un poker rotondo, tutto il bottino in tasca e tre passi dalla vetta. Non si fermano i biancorossi dell’Under 15 di serie C del Rimini che lontano da casa non hanno lasciato scampo al Fiorenzuola (4-0, a segno Casadei, Frati e doppietta di Fulvi). Rimini: Savoretti, (25’ st Costantini) Pedrelli (20’ st Bartolucci) Odino, Amantini (20’ st Mario Mariotti) Arseni, Biagioni (25’ st Mambelli) Vichi G. (12’ st Pensalfini) Fulvi, Illuzzi (12’ st Boccherini), Casadei (20’ st Paganini) Frati F. All. Berretta. Niente punti per l’Academy in casa dell’Arzignano (2-0).

Under 15 Serie C. Girone B (10ª giornata): Mantova-Lumezzane 5-1, Virtus Verona-Trento 3-0, Cesena-Legnago 1-0, Albinoleffe-Spal 2-0, Triestina-Vicenza 0-5, Fiorenzuola-Rimini 0-4, Arzignano Valchiampo-San Marino Academy 2-0. A riposo il Padova.

Classifica: Padova, Albinoleffe 23; Rimini 20; Vicenza, Virtus Verona, Cesena 19; Spal 17; Lumezzane 14; Trento 12; Legnago 11; Mantova 9; Arzignano Valchiampo 8; Fiorenzuola 3; San Marino Academy 2; Triestina 1.