Under 16 serie c. Biancorossi, pari contro la Spal Nella 16ª giornata dell'Under 16 Serie C, il Rimini pareggia 2-2 contro la Spal, con reti di Molfetta e Cellarosi. La San Marino Academy perde 3-0 contro la Triestina. In classifica, il Cesena è in testa con 39 punti.