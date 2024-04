Under 16 Serie C. Fine settimana a digiuno per biancazzurri e biancorossi Nel campionato Under 16 di serie C, le squadre di casa non ottengono punti nel weekend: il Rimini perde di misura contro la Virtus Verona, mentre la San Marino Academy viene sconfitta 0-6 dalla capolista Cesena. Classifica aggiornata con Cesena in testa.