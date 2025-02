Under 16 Serie C. Montagne russe a Gubbio, i biancorossi si fanno recuperare

Un punto in Umbria per il Rimini in casa del Gubbio (1-1, a segno Alessio Frati). Rimini: Mugellesi, Pedrelli, Tito, Vichi, Sammaritani, Arseni, Frati A. (35’ st Amantini), Giovagnoli (21’ st Bucchi), Bartoli (21’ st Boscherini), Berardi (35’ st Santi), Pensalfini (21’ st Frati F.). A disp.: Savoretti, Guidi, Odino. All.: Masolini. Troppo Padova per la San Marino Academy in Repubblica (3-0). San Marino Academy: Bucci, Zavoli (75’ Pari), Balsimelli (75’ Guidi), Stefani, Giuccioli (70’ Muccioli), Pala (75’ Amoretti), Berardi (41’ Tombini), Cervellini (70’ Cika), Marra, Ciacci, Massenzio (70’ Battazza). A disp.: Sami, Carloni. All.: Bonesso.

Under 16 serie C. Girone B (19ª giornata): Lucchese-Virtus Verona 1-4, Legnago-Trento 2-0, Gubbio-Rimini 1-1, Caldiero-Vicenza 0-1, San Marino Academy-Padova 0-3, Spal-Pontedera 1-1, Vis Pesaro-Arezzo 1-1.

Classifica: Spal 43; Vicenza 39; Padova 35; Legnago 33; Pontedera 31; Trento 30; Virtus Verona 29; Rimini 28; Arezzo 22; Caldiero 21; Vis Pesaro 19; San Marino Academy 12; Gubbio 10; Lucchese 8.