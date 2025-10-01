Under 16 Serie C. Partenza con un pareggio per il Rimini contro la Samb
Partenza con un punto in tasca per gli Under 16 di serie C del Rimini che hanno pareggiato in casa...
Partenza con un punto in tasca per gli Under 16 di serie C del Rimini che hanno pareggiato in casa con la Sambenedettese (1-1). La rete biancorossa è stata realizzata da Lanna. A secco i ragazzi della San Marino Academy in casa del Perugia (7-1, a bersaglio per i biancazzurri c’è andato Mazza).
San Marino Academy: R. Michelotti, Guerra (64’ Borgelli), Piergiacomi, Mazza, Della Balda (70’ L. Michelotti), Gasperoni, A.Ceccoli (57’ Baggiarini), Ionni (41’ Achilli), Shehi (57’ Lepri), Nicolini (70’ Frulli), Taini (57’ Amati). A disp.: Della Valle, M. Ceccoli. All.: Bonesso.
Under 16 Serie C. Girone B (1ª giornata): Lumezzane-Cittadella 0-0, Ospitaletto-Vicenza 1-6, Arzignano Valchiampo-Virtus Veron a 1-2, Carpi-Trento 3-1, Dolomiti Bellunesi-Ravenna 2-4. A riposo l’Union Brescia.
Girone C: Gubbio-Arezzo 2-1, Rimini-Sambenedettese 1-1, Vis Pesaro-Ternana 1-3, Perugia-San Marino Academy 7-1, Pontedera-Forlì 2-1.
Classifca: Gubbio, Ternana, Perugia, Pontedera 3; Rimini, Sambenedettese 1; Arezzo, Vis Pesaro, San Marino Academy, Forlì 0.
