Under 17 e 15. L’Academy ne fa sei e il Frugesport va ko

La prima casalinga coincide con la prima vittoria nella seconda Fase regionale per le Under 17 e anche per le Under 15 della San Marino Academy, opposte rispettivamente a Fossolo 76 e Frugesport. Le ragazze più giovani scrivono un 6-1 che ha in Rebecca Magalotti la marcatrice di gran lunga più ispirata. La 10 biancazzurra firma cinque reti, avviando il proprio show personale dopo 4’ di gioco e completandolo nel terzo tempo, quando le ospiti riescono ad accorciare provvisoriamente con Grandinetti, salvo poi tornare ad incassare una rete avversaria, questa a firma di Martina Riccardi, colei che sigilla definitivamente il successo delle ragazze di Alessandro Argilli. Quattro marcatrici diverse, invece, nel 4-0 che le Under 17 impongono al Fossolo 76. La produzione offensiva biancazzurra è avviata da Lozzi, raggiunta nel tabellino da Padovani, Morgese e Gambuti.