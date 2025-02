Under 17 e Under 15. Le biancorosse iniziano con il piede giusto in trasferta

Partono col piede giusto le Under 15 della San Marino Academy nella seconda fase regionale del torneo di categoria. Il 3-0 imposto a domicilio al Granata ha in Castello (doppietta) e Turchi le co-autrici. Vale lo stesso discorso per il Rimini che grazie ai gol di Merlini e Protasi non lascia scampo al Fossolo 76 a domicilio. Inizio promettente anche per la Femminile Riccione capace di rifilare sei gol al Progresso in Emilia. Niente da fare per le Under 17 della San Marino Academy, ospiti del San Nicolò. Le locali scrivono un 4-0 aperto e chiuso da Capra, mentre le reti centrali sono a firma di Covati e Gemelli. Va decisamente meglio al Rimini che sul campo dell’Imolese si prende tutto il bottino (2-1). Un successo firmato da Pesaresi e Bianchi. Che permette alle biancorosse di partire con il piede giusto nella seconda fase regionale del torneo.