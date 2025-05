Under 17 Eccellenza: Rbr/Angels dominano Bakery Piacenza in Coppa Emilia–Romagna

Vittoria molto netta dell’Under 17 Eccellenza Rbr/Angels, che al PalaSgr domina contro il fanalino di coda Piacenza e rimane imbattuta in questa fase di Coppa Emilia–Romagna. Il 111-46 contro la Bakery è frutto di un inizio a tutto gas e di una prosecuzione di partita altrettanto efficace. Il 31-16 del primo periodo, con Ronci già a quota 8, segna la strada di un match mai in discussione. La squadra di Brugè (nella foto), in ogni caso, resta sempre concentrata e allunga possesso dopo possesso. Nel secondo quarto il buon lavoro dei lunghi porta il punteggio sul 59-30, mentre nel terzo è soprattutto Mattia Ruggeri a trovare in attacco le soluzioni migliori (81-40 al 30’). Ampie rotazioni negli ultimi dieci minuti di gioco, con buone risposte da tutti i ragazzi chiamati in causa.

Il tabellino degli Angels: Almasi ne, San Martini 4, Bracci 14, Ciancarelli 2, Tassani 5, Ronci 18, Tura 11, Gnepa 6, Altini 6, Ruggeri 23, Ricci 16, Trevisani 6. All.: Brugè. La prossima partita vedrà i clementini impegnati domenica mattina nella tana della terza della classe, Faenza.

La classifica: Angels Santarcangelo 14; Stars Bologna 12; Raggisolaris Faenza e Fortitudo Bologna 10; Forlì 8; Progresso Castelmaggiore 6; Assigeco 4; International Imola e Compagnia dell’Albero Ravenna 2; Bakery Piacenza 0.