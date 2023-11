Under 17 femminile. Il derby è biancazzurro

Nel giorno in cui la San Marino Academy ha osservato la propria giornata di riposo, le biancorosse del Rimini hanno messo in tasca un punto contro il Modena, mentre la Femminile Riccione ha guadagnato tutto il possibile nel derby contro il Ravenna. Le biancorosse riminesi, davanti al pubblico di casa, non sono riuscite ad abbattere il muro modenese, ma non hanno nemmeno fatto passare le avversarie (0-0). Le reti di Deliallisi ed El Abassi, invece, hanno permesso alle riccionesi di sorridere.

Under 17 femminile (4ª giornata): Rimini-Modena 0-0, Reggiana-San Nicolò 1-4, Ravenna-Femminile Riccione 0-2, Montanara Ducale-Cesena 1-12, Real Salabolognese-Fossolo 76 1-0. A riposo la San Marino Academy.

Classifica: San Marino Academy, Cesena 9; Modena 8; San Nicolò 7; Femminile Riccione 6; Ravenna 5; Fossolo, Real Salabolognese 4; Rimini 2; Reggiana 1; Montanara Ducale 0.